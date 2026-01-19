Etwa 20 Minuten Chaos, ein irres Elfmeter-Schauspiel und ein Traumtor in der Verlängerung: Am Ende feiern Mané und Co., während Gastgeber Marokko um eine sportliche Chance trauert.
Begleitet von hitzigen Debatten und einem drohenden Spielabbruch hat Senegals Fußball-Nationalmannschaft zum zweiten Mal den Afrika Cup gewonnen. Vier Jahre nach dem Triumph in Kamerun siegte das Team um Superstar Sadio Mané im Finale gegen Gastgeber Marokko 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Das entscheidende Tor in Rabat erzielte Pape Gueye in der 94. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus rund 16 Metern in den Winkel.