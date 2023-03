8 Mehmet Sahin mit den Meti. Foto: /Simon Granville

Wer im Marstall Einkaufszentrum in Ludwigsburg den Weg in das Obergeschoss findet, hat die Wahl zwischen Sushi und Pizza, Currywurst und Pasta. Seit vergangenem Samstag ist das kulinarische Angebot um ein kleines Diner reicher. Hinter einer kleinen Theke verkaufen Mitarbeiter unter anderem türkische Teigtaschen in verschiedenen Variationen. Ihre roten T-Shirts passen farblich zu dem Neonschild, das über dem Laden leuchtet: Kiyam Food.

Von der privaten Küche zur dritten Filiale

Angefangen hat alles in einer kleinen Küche, in der Sadiye Cengiz türkische Manti kocht und an Nachbarn und Freunde verschenkt. Die positive Resonanz sät einen Gedanken in ihrem Kopf: Warum mache ich das nicht professioneller? Sie gründet ein Nebengewerbe und bietet Supermärkten ihre tiefgekühlten Teigtaschen an, die mit Hackfleisch oder Käse gefüllt sind. Mittlerweile werden die handgefertigten Produkte in türkischen Supermärkten und regionalen Rewe Supermärkten angeboten.

Das „Mädchen für alles“ packt an, wo es brennt

Wenn Supermarktkunden die Produkte kaufen, dann vielleicht auch Menschen in einem Imbiss, denkt sich ihr Neffe Mehmet Sahin und erstellt einen Geschäftsplan. Im Juli 2022 eröffnen die beiden eine Filiale in Oberndorf, im November in Mannheim, im März 2023 in Ludwigsburg.

Sadiye Cengiz steuert weiterhin die Produktion, Mehmet Sahin unterstützt, wo er gerade gebraucht wird. Buchhaltung, Absprachen mit Mitarbeitern, Einspringen in der Küche: Der gelernte Informatiker bezeichnet sich auch als „Mädchen für alles“. Anfang Januar hat er seinen alten Job aufgegeben und arbeitet nur noch bei Kiyam Food.

Tiefkühl-Produkte, für deren Produktion zuhause keine Zeit bleibt

Die Teigtaschen, die mit Reis gefüllten Weinblätter, die gefüllten Bulgurbällchen – die Nachfrage ist da, den Menschen scheint es zu schmecken. „Die türkische Küche ist sehr vielfältig, aber in Deutschland kennt man nur den Döner, obwohl der ja in Deutschland und nicht in der Türkei erfunden wurde“, erzählt Sahin. Er könne das verstehen, er esse selbst gerne das gefüllte Fladenbrot. Mit seinen Geschäften Kiyam Food verfolgt er deshalb auch nicht den Anspruch, die Kunden von der breiten Auswahl türkischer Gerichte zu überzeugen. „Unser Anreiz war es, Premium-Tiefkühl-Produkte herzustellen, die daheim eigentlich schwer zu kochen sind, weil die Produktion so zeitintensiv ist“, erklärt er. Etwas Ordentliches zu Essen, für spontanen Besuch, heißt es auf der Webseite, die gleichzeitig ein Onlineshop ist. Zehn Produkte kann man bestellen, für die regional eingekauft und auf künstliche Zusatzstoffe verzichtet wird.

Manti für 4,50 Euro

Im Marstall-Einkaufszentrum kostet die kleine Portion Manti 4,50, die große zehn Euro. Wer bestellt, wartet keine fünf Minuten auf sein Essen. Wie gut Kiyam Food in Ludwigsburg angenommen wird und ob auch diese Filiale in Zukunft ihre Stammgäste haben wir, kann Mehmet Sahin noch nicht einschätzen, „aber es muss einfach gut laufen“.