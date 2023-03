10 Ein Paar stellt sich den Herausforderungen bei „Kitchen Impossible“: Gegen Tim Mälzer treten Elif Oskan (Mitte) und Markus Stöckle (links) an. Foto: RTL / Markus Hertrich

Tim Mälzer wird emotional, als er seinen kulinarischen Ziehvater trifft, sein Kontrahenten-Paar Elif Oskan und Markus Stöckle schickt er nach Singapur, um einen Puffer zu frittieren. In der „Kitchen Impossible“-Folge geht es heiß und gefühlig her.









Es ist eigentlich nur eine Dampfnudel, aber die kann ganz schön in sich zusammenfallen, wenn man zu früh den Deckel hebt. Und so steht Tim Mälzer am Schluss der aktuellen Folge von „Kitchen Impossible“ im Allgäu an einem mit Holz angefeuertem Herd, um Fleischpflanzerl, Kartoffelsalat und eben Dampfnudeln mit Vanillesoße zuzubereiten. Für Mälzer eigentlich ein Leichtes, er schimpft dennoch wie ein Rohrspatz („Da verhält sich der Teig wie ein Arschloch“), um dann von der Küchenchefin ermahnt zu werden: „„Wir sind in einem katholischen Haus, da wird nicht geschimpft“

In der aktuellen Folge von „Kitchen Impossible“ lädt sich der Koch Tim Mälzer ein Gastronomenpaar als Kontrahenten ein: Elif Oskan und Markus Stöckle haben zwei unterschiedliche Restaurants in Zürich, privat sind sie ein Paar. Und wie gut sie in Stress-Situationen harmonieren, zeigen sie in Wien und in Singapur, wo sie Mälzer hinschickt.

Die Challenge ist jede Woche das bewährte Rezept: In einer schwarzen Box wird ein Gericht aufgetischt, das der herausgeforderte Koch nachkochen muss. Anschließend bewertet eine Jury, deren gemeinsamer Nenner eben dieses Lieblingsgericht ist, das Ergebnis. Einige Schimpfwörter von Tim Mälzer gibt es obendrauf.

Mälzer darf in London seinen kulinarischen Ziehvater Gennaro Cotaldo treffen, der ihm die Box mit einem Kartoffeldessert überreicht. Oskan und Stöckle müssen in Wien ein Gericht von Konstantin Filippou, dessen Restaurant zwei Sterne hat, nachbauen. In Singapur bereitet Jolene Hon seit bald sechzig Jahren eine Art frittierten Puffer zu, den die beiden aus Zürich ganz gut hinbekommen, obwohl sie nicht auf das Geheimnis des Teiges kamen.

Am Ende muss Tim Mälzer in der Küche der Mutter von Markus Stöckle im Allgäu ein echtes Kindheitsessen zubereiten – und kann da nicht an das Ergebnis des Kontrahentenpaares anknüpfen. Tim Mälzer kommt auf 10,9 Punkte, Oskan und Stöckle auf sehr ordentliche 12 Punkte.