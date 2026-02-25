Kitchen Impossible: Tim Mälzer kündigt neue Staffel an

Tim Mälzer hat es bei Instagram verraten: Fans können sich auf eine neue "Kitchen Impossible"-Staffel freuen. Zuvor hatte der TV-Koch seine Bedenken über die Zukunft der Kochsendung geäußert.
Seit 2014 ist Tim Mälzer (55) mit seinem Koch-Challenge-Format "Kitchen Impossible" auf Sendung. Nun hat der TV-Koch auf Instagram verraten, dass der finale Dreh für die neue Staffel abgeschlossen ist. Zu einem Foto aus seiner Hamburger Bullerei setzte Mälzer die Hashtags "#kitchenimpossible" und "#newseasoncoming". Auf Anfrage von spot on news teilte VOX mit, dass alle Informationen zur neuen Staffel rechtzeitig bekannt gegeben würden.