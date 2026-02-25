Kitchen Impossible: Tim Mälzer kündigt neue Staffel an

Tim Mälzer hat es bei Instagram verraten: Fans können sich auf eine neue "Kitchen Impossible"-Staffel freuen. Zuvor hatte der TV-Koch seine Bedenken über die Zukunft der Kochsendung geäußert.

Seit 2014 ist Tim Mälzer (55) mit seinem Koch-Challenge-Format "Kitchen Impossible" auf Sendung. Nun hat der TV-Koch auf Instagram verraten, dass der finale Dreh für die neue Staffel abgeschlossen ist. Zu einem Foto aus seiner Hamburger Bullerei setzte Mälzer die Hashtags "#kitchenimpossible" und "#newseasoncoming". Auf Anfrage von spot on news teilte VOX mit, dass alle Informationen zur neuen Staffel rechtzeitig bekannt gegeben würden.

Sorge um Qualität von "Kitchen Impossible" Im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" von Comedienne Hazel Brugger (32) und ihrem Ehemann Thomas Spitzer (37) sprach Tim Mälzer Ende Januar 2026 offen über den finanziellen Druck hinter der Sendung. In dem Format reist Mälzer mit seinen Koch-Duellanten in verschiedene Länder, um dort landestypische Spezialitäten nachzukochen.

Angesprochen auf die teuren Produktionskosten durch die gesteigerten Reisekosten, erklärte Mälzer: "Einer der größten Diskussionspunkte für die neue Staffel, ist, wie wir das meistern." Es sei kein großes Geheimnis, dass er für die RTL-Gruppe arbeite. "Wir haben alle in der Öffentlichkeit mitbekommen, was da gerade vor sich geht, dass da Stellenabbau betrieben worden ist und dann dürfen wir uns auch nicht weiter wie die Made im Speck bewegen. [...] Wir sollen einsparen und überlegen intelligente Einsparungen zu machen."

Allerdings sollen diese nicht am Produkt vorgenommen werden. "Wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt, dann höre ich auf", betonte Mälzer. Er habe noch nie erlebt, dass Einsparungsmaßnahmen irgendwo funktioniert hätten, "außer du hast vorher alles mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen, und das haben wir noch nie". Er habe bei "Kitchen Impossible" Angst, dass der Inhalt verloren gehe. Deshalb ziehe er auch den Hut vor Joko und Klaas, die ihre ebenfalls mit Reisen verbundene "Duell um die Welt"-Sendung nicht mehr "auf dem Niveau" machen konnten und das Format lieber beendeten, als es noch am Leben zu halten.

RTL im Umbruch

Im Zuge einer Neuausrichtung kündigte RTL Ende des vergangenen Jahres einen weitreichenden Stellenabbau sowie die Absetzung der Magazine "Gala" (RTL) und "Prominent" (VOX) an. Auch die RTL-Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" werden eingestellt.