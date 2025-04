Tim Mälzer fordert erneut zum Duell heraus: In der mittlerweile zehnten Staffel "Kitchen Impossible" holte er sich für das Jubiläum hochkarätige Stars wie Jamie Oliver an die Seite. Dabei handelt es sich nicht nur um Profiköche.

Die zehnte Staffel "Kitchen Impossible" mit acht neuen Folgen ist ab 27. April immer sonntags um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen (eine Woche vorab auf RTL+). Tim Mälzer (54) hat für das Jubiläum seiner Kochsendung hochkarätige Gäste zusammengetrommelt, die gegen ihn antreten.

Mälzer gegen Vogel

Los geht es am 27. April mit dem Duell Tim Mälzer gegen Philipp Vogel. Die Auftaktsendung führt den Gastgeber in Vogels Geburtsstadt Köln und ins Bergische Land nach Velbert zu Sascha Stemberg, der ebenfalls schon bei "Kitchen Impossible" dabei war.



Für Vogel warten Aufgaben in Köln und Odenthal, im chinesischen Restaurant "Great Wall" und im Sterne-Restaurant "Zur Post". Der Koch mit Erfahrung in der Sterneküche und Stationen in Shanghai, London oder Wien eröffnete 2017 das Orania.Berlin und ist damit Hotelier und Küchendirektor. Er ist für seine Ente berühmt, weshalb ihm Mälzer auch zu diesem Gericht knifflige Aufgaben stellt.

Lesen Sie auch

Mälzer & Contaldo gegen Poletto & Sgroi

Folge zwei (4. Mai) steht ganz im Zeichen Italiens und besonderen Paarungen. Denn Tim Mälzer und Cornelia Poletto holen sich ihre Mentoren Gennaro Contaldo und Anna Sgroi zur Seite. Für die Männer geht es nach Sorrent oder Ischia, wobei Mälzer zum Sous Chef der Kochlegende wird. Restaurantbesitzer und Kochbuchautor Contaldo stammt aus Minori an der Amalfiküste, wo die beiden ebenfalls Halt machen werden.

Anna Sgroi aus Alcamo auf Sizilien wurde mehrmals mit einem Stern ausgezeichnet und ehrt in ihrer Küche ihre italienische Herkunft. Die Hamburger Unternehmerin Cornelia Poletto hat sich ebenfalls der mediterranen Küche verschrieben. Kein Wunder: Sie arbeitete einst unter Anna Sgroi. Für "Kitchen Impossible" machen sich die beiden auf nach Sizilien und Turin.

Mälzer gegen Klein

Der französische Koch und Fischliebhaber Martin Klein, Executive Chef im Salzburger Restaurant Ikarus, musste in Staffel fünf eine Niederlage gegen Mälzer einstecken. Jetzt gibt es die Revanche und es geht in Folge drei (11. Mai) unter anderem nach Bad Goisern am Hallstätter See, Mautern an der Donau und Tallinn.

In Estland trifft Klein auf den 2-Sternekoch und liebgewonnenen Kontrahenten Matthias Diether aus der neunten "Kitchen Impossible"-Staffel und muss einen Cheesecake zaubern. Der besondere Einsatz des gesamten Duells: Wenn Mälzer in der Episode gewinnt, darf er als Gastkoch im Hangar 7 gastieren.

Mälzer & Marteria gegen The Duc Ngo & Sido

Ein ganz besonderes Vierer-Duell wartet in Folge vier, deren Ausstrahlung für 18. Mai geplant ist. Zum einen wird Rapper und Kulinariker Marteria mit Mälzer in Griechenland und im albanischen Bergdorf Preze kochen. Zum anderen wird ein Duo gegen sie antreten, das ebenfalls aus einem Profikoch und einem kochaffinen Rapper besteht: Der deutsche Koch und Restaurantbesitzer The Duc Ngo mit vietnamesisch-chinesischen Wurzeln wird mit Sido - sein Signature Dish sind seine Rouladen à la Sido - antreten und in Südafrika kochen.

"Ich bin mit Marteria befreundet", erklärt Mälzer in einem VOX-Statement zu seinem Duell-Partner. "Er angelt, sammelt Pilze, geht viel in die Wälder und kocht auf eine sehr eigene Art und Weise wunderschöne Gerichte. Und ich fühle mich inzwischen auch wohler, wenn ich mit jemandem zusammen auf Reisen bin." Duc und Sido, der "wirklich gut" koche, seien ebenfalls gut miteinander befreundet, deshalb "haben wir sozusagen dieses Doppel-Special gemacht", erklärt Mälzer.

Brugger & Hunger für Mälzer & Strohe

Tim Mälzer und Max Strohe gehen in Folge fünf (25. Mai) nicht selbst an den Start, sondern schicken Kollegen ins Rennen. Sebastian Brugger ist Mälzers Ersatz. Er ist der Küchenchef seiner Bullerei und für ihn geht es nach Göteborg und Porto.

Für Max Strohe tritt seine stellvertretende Küchenchefin des tulus lotrek an. Clara Hunger muss ihre Qualitäten in Schützen am Gebirge, Österreich, und in Lège Cap Ferret, Frankreich, unter Beweis stellen. Auf beiden Reisen von Hunger steht die französische Küche im Mittelpunkt.

Best Friends Edition

Der 1. Juni steht im Zeichen der "Best Friends Edition", für die es nach New York City, Williamsburg und Manhattan, geht. Neben Mälzer werden seine österreichischen Freunde Mario Lohninger und Edi Frauneder im Big Apple kochen. Die drei haben eine Verbindung zu New York: Lohninger arbeitete dort, Gastronom Fraueneder lebt und arbeitet dort und Mälzer war an einem Restaurant beteiligt.

In den drei Duellen, Mario Lohninger versus Edi Frauneder, Tim Mälzer versus Edi Frauneder und Tim Mälzer versus Mario Lohninger, müssen unter anderem Aufgaben in der Levante-Küche gemeistert sowie ein indisches Gericht gezaubert werden.

Mälzer gegen Oliver

Ein britischer Starkoch gibt sich in einer Highlight-Folge die Ehre (15. Juni). Endlich kommt es zum langersehnten Duell mit Jamie Oliver. In London werden Mälzer und der Gastronom und Fernsehkoch gegeneinander antreten. Gennaro Contaldo ist der Aufgabensteller und schickt die beiden in eine Pasta-Challenge.

"Jamie will ich nicht weh tun, ihn will ich nicht schlagen, er ist mein Bruder", sagt der sonst so siegessichere Mälzer ungewohnt zurückhaltend. "Mit ihm ist es, als wenn die Klitschkos gegeneinander in den Ring treten würden. Jetzt haben wir diesen besonderen Moment, dass Jamie und ich 'gegeneinander' antreten und ich bewundere Jamie aufs Tiefste. Er ist ein großes Vorbild für mich, auf so vielen Ebenen, insbesondere menschlich." Die Absicht, eine Folge zusammen zu machen, bestehe bereits seit vier Jahren, fügt Jamie Oliver an.

Für den Starkoch war die Sendung eine Herausforderung. "Ich glaube, ich war schon immer ein kleiner Kontrollfreak - und diesmal hatte ich keinerlei Kontrolle. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nur: Da wird eine Box stehen - mit einer Schüssel oder einem Teller Essen. Und genau das hat mich extrem verunsichert. Aber gleichzeitig war ich auch gespannt." Der Aufgabensteller machte es ihm dann nicht leicht: "Gennaro wusste genau, dass Culurgiones eine der schwierigsten Pastas ist, die man zubereiten kann. Sie ist extrem anspruchsvoll. Und er hat über Jahre hinweg gesehen, wie ich immer wieder daran gescheitert bin. In gewisser Weise wollte er damit wohl einen Schlussstrich ziehen - den Gegner besiegen."

Mälzer gegen Raue

Er darf zum Jubiläumsfinale (22. Juni) nicht fehlen: der Berliner Restaurantbetreiber Tim Raue. Erstmals geht es in der "Kitchen Impossible"-Geschichte nach Brasilien. Mälzer muss danach auch noch nach Kopenhagen reisen. Das letzte 1-gegen-1-"Kitchen Impossible"-Duell der beiden fand in Staffel fünf statt.

In São Paulo, Santo André und Rio de Janeiro geht es unter anderem zum brasilianischen Sternekoch und Nationalheld Alex Atala oder ins bescheidene Haus von Rosemeira. Mälzer muss schließlich beim dänischen 3-Sternekoch Eric Kragh Vildgaard in Kopenhagen beweisen, dass er doch filigran arbeiten kann.