Die Stadt Fellbach hat ihre Pläne für Kita-Schließungen konkretisiert. Trotz Elternprotesten stehen nun die Namen der Einrichtungen fest, die weichen müssen.
Mit einem klaren Statement und verschiedenen Forderungen hatte sich der Gesamtelternbeirat der Fellbacher Kindertagesstätten vor wenigen Wochen an die Öffentlichkeit gewendet. Wesentliche Punkte: Die derzeitigen Betreuungszeiten in den Kitas müssten so bleiben wie bisher und dürften nicht gekürzt werden. Das sei „sozial ungerecht, familienfeindlich und wirtschaftlich kurzsichtig“.