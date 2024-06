1 Die richtige Stifthaltung lernen Kindergartenkinder schon früh beim Malen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Wenn ein Vorschulkind bis zum tatsächlichen Schuleintritt Anfang September in den städtischen Kindergarten gehen soll, muss dafür der gesamte Monatsbeitrag gezahlt werden. Eltern wünschen sich da ein Entgegenkommen der Stadt.











Link kopiert



In der aktuellen Kita-Krise ist es nicht das drängendste Problem, für viele Eltern ist es aber doch ein Ärgernis. Wenn ihr Vorschulkind bis zum tatsächlichen Schuleintritt Anfang September in den städtischen Kindergarten gehen soll, muss dafür der gesamte Monatsbeitrag gezahlt werden. So ist es in Paragraf 6 der Satzung geregelt.