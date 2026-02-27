Kitas in Fellbach: Fellbachs Sparpläne erzürnen Eltern – OB Zull äußert sich dazu jetzt

Die Oberbürgermeisterin reagiert auf die Kritik der vergangenen Wochen an der Reduzierung der Betreuungszeiten. Die Schließung kleinerer Kitas erfolge „nicht von heute auf morgen“.
Die von der Stadt angekündigten Reduzierungen in der Kinderbetreuung und in der Kindergartenbedarfsplanung haben der Verwaltung so manche geharnischte Reaktion, gerade in den sozialen Netzwerken, eingebracht. Hintergrund sind die auch vom Gemeinderat in den beiden Sparpaketen gebilligten Beschränkungen ab dem Kindergartenjahr 2026/27.