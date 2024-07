Kitas in Baden-Württemberg: Fachkräftemangel führt zu Verletzungen der Aufsichtspflicht

1 Wenn das Personal knapp ist, werden Eltern oft aufgefordert, ihre Kinder früher abzuholen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder in Kitas vorübergehend von weniger Personal betreut werden, als eigentlich erforderlich. Welche Konsequenzen hat das?











Link kopiert



Die Zahlen machen die Dimension des Fachkräftemangels deutlich: Gut die Hälfte (50,3 Prozent) der Kitaleitungen gab bei einer Umfrage an, dass in ihrer Einrichtung in den zurückliegenden zwölf Monaten in mehr als einem Fünftel der Betreuungszeit in Personalunterdeckung gearbeitet worden sei, also mit weniger Personal, als es die Vorgaben, etwa zur Gewährleistung der Aufsichtspflicht verlangen. 13,2 Prozent der Kitaleitungen gaben an, in mehr als 60 Prozent der Zeit in aufsichtspflichtrelevanter Personalunterdeckung gearbeitet zu haben. Das ist eines der Ergebnisse der diesjährigen bundesweiten DKLK-Studie. Die Abkürzung steht für Deutscher Kitaleitungskongress, dahinter steht der Verband Bildung und Erziehung.