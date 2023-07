Was Eltern für Kinderbetreuung in Kauf nehmen müssen

1 Wenn die Tagesmutter ausfällt, müssen die Eltern die Betreuung übernehmen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Einen geeigneten Kitaplatz zu finden ist in Stuttgart schwierig. Für die Betreuung der Kinder müssen Eltern flexibel sein – und so einiges in Kauf nehmen.









Als Marie Kobler (Name von der Redaktion geändert) ihr damals einjähriges Kind für einen Kitaplatz in Stuttgart anmelden will, hagelt es nur Absagen. Dabei war sie nicht wählerisch und gab in dem städtischen Auswahlverfahren drei städtische und sieben nicht städtische Kitas an – so viele, wie möglich sind. Doch sie landete nur auf Wartelisten, falls sie überhaupt eine Rückmeldung bekam. „Ich musste lange auf die Antworten warten. Doch mit jeder Absage stieg meine Panik. Ich musste ja bald auch wieder arbeiten“, erinnert sich die Mutter.