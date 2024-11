Kitagebührenerhöhung in Gerlingen: Ein böser Verdacht kommt auf

1 Mehr als 200 Gerlinger demonstrierten am Mittwoch erfolglos gegen eine Gebührenerhöhung. Foto: Geronimo Schmidt

Die Gebührenerhöhung bringt für die Kommunen auch einen Vorteil mit sich, der eher mit dem Fachkräftemängel zu tun hat als mit steigenden Kosten, meint unser Autor Torsten Schöll.











Bei allem Verständnis, dass die Haushaltslage auch in Gerlingen inzwischen angespannt ist – die erneut kräftige Erhöhung der Kitagebühren sendet ein fatales Signal in die Stadtgesellschaft. Es lautet in etwa: Wer sich die Lebenshaltungskosten bei uns nicht mehr leisten kann, sollte besser wegziehen. Für potenzielle Neubürger kommen das hohe Mietniveau und die saftigen Betreuungskosten für den Nachwuchs in Gerlingen inzwischen gar einem Stoppschild an der Gemarkungsgrenze gleich.