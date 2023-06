1 Viele Baustellen gibt es in der frühkindlichen Bildung und Betreuung – so viele, dass es an allen Ecken und Enden knirscht. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Strafgebühren können Sinn ergeben – aber die großen Probleme lösen sie nicht









Notorische Zu-spät-Abholer mit einer Verspätungsgebühr an die Kandare zu nehmen, ist richtig: Wer in anderen Angelegenheiten seine Vertragspflichten nicht erfüllt, wird auch zur Kasse gebeten. Und sicher gibt es in Einzelfällen auch Eltern, die das Angebot ohne Not überreizen. Aber wer lässt schon das Kostbarste, was er hat – sein Kind – absichtlich und guten Gewissens in der Kita warten? In der Diskussion, die schnell einseitig in Elternbashing zu kippen droht, darf man eines nicht vergessen: Der Durchtaktungs-Dauerdruck hat bei vielen Familien, die sich zwischen Arbeit, Kinderbetreuung, möglicherweise auch noch der Pflege von Eltern zerreißen, einen besorgniserregenden Grad erreicht, was kürzlich auch eine Umfrage der Stadt Ludwigsburg an ihren Kinder- und Familienzentren bestätigte. Familien plagen Existenzängste, Erschöpfung sowie Krankheit und Überforderungsgefühle.