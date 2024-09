Kita-Projekt in Fellbach: Kinderarten „Eselsohr“ legt richtig los

1 So sehen erste Baggerarbeiten in der Bauernhof-Kita „Eselsohr“ in Schmiden aus. Foto: Awo

Der erste Bauernhofkindergarten der Arbeiterwohlfahrt Rems-Murr im Fellbacher Stadtteil Schmiden präsentiert sich Ende Oktober mit einer offiziellen Einweihungsfeier der Öffentlichkeit. Es geht um mehr als das Erleben der Natur.











Link kopiert



Eine artverwandte Einrichtung in Waiblingen-Hohenacker gibt es schon. Nun ist auch der Bauernhofkindergarten der Arbeiterwohlfahrt Rems-Murr in Fellbach an den Start gegangen. Sein treffender Name lautet „Eselsohr“. Ende Oktober können weitere Kinder, Eltern und Interessierte die Einrichtung beim offiziellen Eröffnungsfest in Augenschein nehmen.