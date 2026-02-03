Kita-Portal Stuttgart: Wie Familien in Stuttgart einfacher einen Kita-Platz finden

In Stuttgart den passenden Betreuungsplatz für sein Kind zu bekommen, ist nicht leicht. Das Kita-Portal soll Eltern helfen – und ist aus Sicht des Jugendamts ein Erfolg.
In Stuttgart einen passenden Kita-Platz zu finden, ist seit der Umstellung auf das Kita-Portal im August 2024 Jahren leichter geworden. Zu diesem Ergebnis kommt das Jugendamt. „Das Vergabeverfahren für die städtischen Plätze läuft reibungsloser und übersichtlicher ab“, bilanzierte die Amtsleiterin Katrin Schulze am Dienstag im Jugendhilfeausschuss.