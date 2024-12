Kita-Krise in Stuttgart: So viele neue Plätze entstehen durch verkürzte Betreuungszeiten

Olgaeck in Stuttgart-Mitte Nach Stadtbahn-Unfall: Strecke für U5 und Autofahrer wieder freigegeben

Nach einem Unfall an der Stadtbahn-Haltestelle „Olgaeck“ in Stuttgart war am Mittwoch ein Teil der B27 in beide Richtungen gesperrt. Auch die Stadtbahn war betroffen. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben. Pendler müssen sich dennoch auf Verzögerungen einstellen.