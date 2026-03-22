Kita in der Region Stuttgart: Mutter klagt an – Kind ohne Zuwendung für Stunden abgestellt im Wagen

Ihr Sohn habe sich Haare ausgerissen und den Kopf auf den Boden geschlagen, so sehr habe er gelitten, erzählt eine Mutter. Warum es Zeit brauchte, bis sie handelte.
Mayas Sohn war etwa eineinhalb Jahre alt, als er in die Kita kam. Die größtenteils jungen Erzieherinnen seien komplett überfordert gewesen. Die Bezugserzieherin habe innerhalb weniger Monate dreimal gewechselt, ihr Kind habe nie Vertrauen aufbauen können. Immer wieder sei ihr Sohn einfach im Kinderwagen abgestellt worden, teilweise die gesamte Betreuungszeit, also fünf lange Stunden. „Kein Essen, kein Spielen, kein Wickeln“, sagt Maya.