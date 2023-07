Eltern in Ludwigsburg schlagen Alarm: Die Stadt mache Familien mit Kleinkindern zu Corona-Verlierern, kritisieren sie. Die Stadt will die Kita-Gebühren kräftig anheben, am Dienstag stehen im Gemeinderat zwei neue Beschlussvorschläge zur Debatte. Elternvertreter wollen zeitgleich demonstrieren.