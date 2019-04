Kita-Förderung in Stuttgart

1 Schon bald könnte der Kitabesuch eines freien Trägers teurer werden. Foto: dpa

Wenn der Stuttgarter Gemeinderat bei der Förderung nicht einlenkt, werden mindestens sieben freie Kitaträger vom kommenden September an höhere Gebühren für die Betreuung verlangen. Ob oder ob nicht, das entscheidet am 10. April der Verwaltungsausschuss in öffentlicher Sitzung.

Stuttgart - Für Eltern, die ihre Kinder in nichtstädtischen Kitas betreuen lassen, könnten die Gebühren bereits im September deutlich steigen. Dies kündigt der Verband freier unabhängiger Kindertagesstätten Stuttgart (VFUKS) in einer Pressemitteilung an.

Demnach planen sieben freie Kitaträger, die Gebühren auf 150 Prozent der städtischen Kosten anzuheben, wenn der städtische Verwaltungsausschuss nicht bereit sei, die Fachpersonalkosten-Förderung im Jahr 2019 rückwirkend um 2,5 Prozent zu erhöhen. Konkret könnte die monatliche Gebühr für die Ganztagsbetreuung eines Krippenplatzes bis zum 3. Geburtstag von 219 Euro gemäß dem städtischen Satz dann auf 328 Euro pro Monat steigen. Einzelne Träger überlegten sogar, Einrichtungen wieder zurückzugeben. „Leider lässt uns die Stadt Stuttgart keine andere Möglichkeit, als das Instrument der Elternbeiträge voll auszuschöpfen“, so die VFUKS-Vorsitzende Waltraud Weegmann. Der Geschäftsführer der St. Josef-Kitas, Michael Leibinger, hat seine Kita-Eltern bereits über mögliche Erhöhungen informiert, die im September kommen könnten. Er mahnt aber vor der Kommunalwahl an: „Einheitliche Elterngebühren in Stuttgart sind ein wichtiges sozialpolitisches Ziel.“

Am 10. April wird der Verwaltungsausschuss Fakten schaffen

Mehrfach hatten die freien Träger gegenüber der Stadt und dem Gemeinderat erklärt, dass sie mit der bisherigen Förderung eine Finanzierung ihrer Kita nicht mehr gewährleisten könnten – zuletzt Mitte März im Jugendhilfeausschuss. Dieser hat nun beantragt, den Gemeinderat aufzufordern, der Förderung zuzustimmen, die in einer Arbeitsgruppe von Verwaltung und freien Trägern ausgehandelt wurde. Am 10. April berät der Verwaltungsausschuss. Bisher deutet es darauf hin, dass die Gebührenerhöhung der privaten Kitas kommt.