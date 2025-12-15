Kita-Betreuung in Stuttgart: Eltern verzweifelt – „Wir brauchen dringend Hilfe“

Weil das Personal knapp und der Krankenstand hoch ist, stehen Eltern einer Kita in Stuttgart immer wieder ohne Betreuung da. Die Lage sei nicht mehr tragbar.
Angelina Bammer ist verzweifelt. Sie ist Elternbeirätin in der Kita Am Bergwald 19 in Hedelfingen. Ihre Tochter hat dort einen Ganztagsplatz in der Gruppe für die Drei- bis Sechsjährigen. Angelina Bammer ist auf eine Betreuung angewiesen. Sie ist Köchin und leitet ein Betriebsrestaurant. Da sei Homeoffice nur schwer möglich, sagt die Mutter. Ihrem Mann gehe es ähnlich. Beide arbeiten in Vollzeit.