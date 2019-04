1 Hat schmerzhafte Erinnerungen an den "Game of Thrones"-Dreh: Kit Harington Foto: shutterstock.com/ Jaguar PS

An diesen Stunt wird sich Kit Harington wohl sein ganzes Leben lang erinnern. Denn beim Dreh zu "Game of Thrones" verlor er fast einen Hoden.

Kit Harington (32) hat in seiner Rolle als Jon Schnee bei "Game of Thrones" schon so manchen gefährlichen Stunt gedreht. Doch einer wird ihm sicher länger im Gedächtnis bleiben. Denn beim Dreh zur finalen Staffel der Erfolgsserie hätte er fast ein sehr wichtiges Körperteil verloren, wie er jetzt in einem "Behind-The-Scenes"-Video verraten hat. Aber Vorsicht: Wer sich auf keinen Fall spoilern möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Der vom Sender HBO auf YouTube veröffentlichte Clip gibt einen Einblick in die erste Episode der achten Staffel. Darin reitet Jon Schnee erstmals auf einem Drachen. Gefilmt wurde die Szene auf einem "Buck", ein Gerät, das einem elektrischen Bullen ähnlich ist. Der Drache und die restlichen Spezialeffekte entstanden hinterher am Computer. "Die Arbeit auf einem Buck ist nicht einfach", erklärt Harington. "Es gab eine Szene, in der Jon fast vom Drachen fällt - er schwingt so richtig heftig herum - und mein rechter Hoden blieb hängen und ich hatte keine Zeit, um abzubrechen", erinnert sich der 32-Jährige weiter.

"Ich dachte es ist vorbei"

Es sei dermaßen schmerzhaft gewesen, dass er glaubte, er würde sterben, so der Schauspieler weiter. "Ich dachte mir: 'So endet es also. Mit mir auf diesem Buck, der mich an meinen Hoden herumschleudert'", scherzt Harington.

Für HBO ist die Serie ein Riesen-Erfolg: Die Premiere der finalen achten Staffel von "Game of Thrones" sahen am Sonntag 17,4 Millionen Menschen, teilte der Sender mit. Das ist nicht nur für die Fantasy-Serie ein Rekord, sondern auch für HBO - nie zuvor hatten so viele Menschen gleichzeitig eine Folge "Game of Thrones" eingeschaltet.