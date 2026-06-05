Kit Harington: Direkt nach Game of Thrones in Entzugsklinik

Kit Harington war eines der Gesichter von "Game of Thrones". Obwohl er einer der großen Stars der Serie war, hat er damals die letzte Staffel aber nicht gesehen. Stattdessen war der Brite in einer Entzugsklinik.
Als im Frühjahr 2019 die achte und letzte Staffel der damals angesagten Serie "Game of Thrones" anlief, war einer der Hauptdarsteller nicht damit beschäftigt, Promo zu machen oder neue Rollen zu suchen. Kit Harington (39), der eigenen Angaben nach unter einer Alkoholsucht litt, begab sich stattdessen in eine Einrichtung, um sein Leben in den Griff zu bekommen. Der Brite, der Jon Schnee verkörperte, kommt darauf für das Branchenmagazin "Variety" mit seinem Kollegen Peter Dinklage (56), der Tyrion Lannister spielte, zu sprechen.