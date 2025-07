Mann wird in Betrieb von Holzlatte erschlagen

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild).

Per Rettungshubschrauber wird der Mann in die Klinik gebracht – mit schwersten Kopfverletzungen. Die Ärzte können ihn nicht mehr retten.











Ein Arbeiter ist in einem Betrieb von einer herabstürzenden Holzlatte getroffen und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte in einer Firma in Kißlegg (Kreis Ravensburg).