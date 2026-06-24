Kißlegg bei Ravensburg: Sechsjährige stirbt bei Bus-Unfall

1 Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Ein Mädchen stürzt beim Radfahren und wird von einem Bus erfasst. Für das Kind endet der Unfall tödlich.











Link kopiert



Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Unfall mit einem Linienbus in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Das Kind war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler am Nachmittag auf einem Fahrrad in Kißlegg bei Ravensburg unterwegs. Als der Bus an dem Mädchen vorbeigefahren sei, sei es aus noch ungeklärter Ursache gestürzt und von dem Fahrzeug erfasst worden, teilte die Polizei mit. Für die Sechsjährige kam demnach jede Hilfe zu spät.