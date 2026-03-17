Vier Jahre nach "Harry's House": Harry Styles hat nach langer Pause wieder ein Album veröffentlicht. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" eroberte dann auch in vielen Ländern die Charts - und brach persönliche Rekorde des Superstars.

Harry Styles (32) hat mit seinem neuen Album einen persönlichen Rekord aufgestellt. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" hat sich weltweit bereits über eine Million Male verkauft. Es stieg in 20 Ländern auf Platz eins der Charts ein. Neben seinem Heimatmarkt Großbritannien und den USA ist auch Deutschland unter den Ländern, in denen Styles der Einstieg auf dem ersten Rang glückte.

In den USA setzte "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" in der ersten Woche über 430 000 Einheiten um. Dies hatte in den Billboard-Charts in diesem Jahr kein anderes Album geschafft. Auch einen speziellen Allzeit-Rekord kann Styles feiern: Keine Vinyl-Platte eines männlichen Künstlers verkaufte sich in den USA bisher besser. Harry Styles schlug hier den Rekord, den er vor vier Jahren mit "Harry's House" selbst aufgestellt hatte.

In Großbritannien verkaufte sich Harry Styles vierte LP 183 000 Mal. Damit überholte sie seine bisher erfolgreichste Platte. "Harry's House" hatte 2022 in seiner ersten Woche 113.000 Kopien abgesetzt. Seit "Divide" von Ed Sheeran (35) ist im Vereinigten Königreich kein Album mehr so gut gestartet.

Besondere Verbindung mit Deutschland

Hierzulande gelang "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" die stärkste Startwoche seit fünf Monaten. Das am 6. März veröffentlichte Album hat eine besondere Verbindung zu Deutschland. Harry Styles nahm es größtenteils in Berlin auf, stilistisch ließ sich der ehemalige Sänger von One Direction vom Nachtleben der Hauptstadt inspirieren.