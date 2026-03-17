Vier Jahre nach "Harry's House": Harry Styles hat nach langer Pause wieder ein Album veröffentlicht. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" eroberte dann auch in vielen Ländern die Charts - und brach persönliche Rekorde des Superstars.
Harry Styles (32) hat mit seinem neuen Album einen persönlichen Rekord aufgestellt. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" hat sich weltweit bereits über eine Million Male verkauft. Es stieg in 20 Ländern auf Platz eins der Charts ein. Neben seinem Heimatmarkt Großbritannien und den USA ist auch Deutschland unter den Ländern, in denen Styles der Einstieg auf dem ersten Rang glückte.