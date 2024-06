Kirschen in Baden-Württemberg: Ernte von Fäulnis und Pilzen bedroht

1 Baden-Württemberg darf auf große Mengen an Sauerkirschen bei der diesjährigen Ernte hoffen. (Archivbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Harry Laub

Trotz Starkregen und Frost könnte die diesjährige Kirschernte in Baden-Württemberg deutlich besser ausfallen als in den Vorjahren. Das ergeben erste Schätzungen der Ernteberichterstatter des Statistischen Landesamtes. „Obwohl es in der Blütezeit Frost gab und im weiteren Verlauf Starkregenfälle dazukamen, fallen die ersten Schätzungen weitgehend positiv aus“, teilte die Behörde am Montag in Fellbach mit.