1 Der junge Mann überlebte den Unfall nicht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Schrecklicher Unfall in Oberhausen: Ein 18-Jähriger wird beim Einsammeln der Fahrchips von einem Fahrgeschäft getötet. Die Stadt ist geschockt, der Jahrmarktbetrieb liegt erstmal auf Eis.









Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf einem Jahrmarkt in Oberhausen tödlich verletzt worden. Der junge Mann wollte auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes am Sonntagabend die Fahrchips eines Geschäfts einsammeln, wie die Stadt Oberhausen mitteilte. Dabei stürzte er und erlitt durch das anfahrende Fahrgeschäft schwere Verletzungen. Der Sohn einer Schaustellerfamilie starb demnach noch vor Ort. Darüber hinaus erlitten 20 Augenzeugen einen Schock. Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtete, geschah der Unfall an dem Fahrgeschäft „Break Dance“.