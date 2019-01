Kirchheim unter Teck Wirt streitet Angriff mit Auto auf Jugendliche ab

Von Sascha Maier 20. Januar 2019 - 12:00 Uhr

Am Samstagabend soll der Wirt eines Kirchheimer Lokals mit seinem SUV in eine Menschengruppe gefahren sein, weil ihm ein 16-Jähriger die Scheibe eingetreten habe. Der 48-Jährige leugnet dies, die Jugendlichen bleiben bei ihrer Darstellung.





Esslingen - Ist der 48 Jahre alte Wirt einer Gaststätte in Kirchheim unter Teck wirklich so heftig ausgerastet, nachdem ein Jugendlicher ihm die Scheibe eingetreten hatte, dass er mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist? Die Polizei ist sich da nach ersten Ermittlungserkenntnissen nicht mehr so sicher. Die Darstellungen des Gastronomen und der dreiköpfigen Personengruppe im Alter von 16, 17 und 20 Jahren gehen denkbar weit auseinander.

Laut Polizei soll der 16-Jährige unter ihnen die Scheibe des Lokals am Samstag gegen 22 Uhr mit dem Fuß eingetreten haben. Zuvor war von einem geworfenen Gegenstand die Rede – was die Polizei mittlerweile aber nicht mehr für plausibel hält. „Bei der eingetretenen Scheibe haben wir Blut entdeckt, was zu den Schnittverletzungen des Jugendlichen passt“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Damit gebe es Zweifel daran, ob der Wirt mit seinem SUV wirklich in die Menschengruppe hineingefahren sei. Bei seiner Vernehmung habe der Wirt das außerdem vehement bestritten. Demnach bremste der 48-Jährige vorher ab. „Die Verletzungen der Personen in der Gruppe – Schürfwunden und ein verstauchter Knöchel – könnten auch vom schreckhaften Zurückweichen vor dem Fahrzeug entstanden sein“, so der Polizeisprecher.

Wer lügt, ist noch unklar

Die Darstellung der mutmaßlichen Opfer sieht dagegen ganz anders aus. Während der Vernehmung durch die Polizei hätten sie gesagt, dass der Wirt sogar mehrfach versucht habe, sie zu überfahren und sie sehr wohl mit seinem Fahrzeug erfasste.

Wer lügt? Ob der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts gehalten werden kann oder es sich bei der mindestens kopflosen Aktion des Wirts um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gehandelt hat, müssen laut Polizei nun weitere Ermittlungen klären. Der Wirt befindet sich erst mal wieder auf freiem Fuß.