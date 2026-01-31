Kirchheim unter Teck: Unfall mit zwei Fahrzeugen

5 In Kirchheim unter Teck kam es am Samstagabend zu einem Unfall. Foto: SDMG

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße gekommen. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Samstagabend auf einer Bundesstraße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ereignet. Die Polizei in Reutlingen bestätigte auf Anfrage lediglich, dass zwei Fahrzeuge involviert waren. Wie es zu dem Unfall kam, ob Menschen verletzt wurden und weitere Details sind bislang unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polzei sind vor Ort. Die Polizei kündigte an, am Sonntag weitere Informationen zu veröffentlichen.