Kirchheim unter Teck: Unbekannte brechen in Cocktailbar ein und brechen Spielautomaten auf

1 Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Bar in Kirchheim unter Teck ein (Symbolfoto). Foto: imago images / Schöning

In Kirchheim unter Teck brechen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Bar ein. Die Täter stehlen die Registrierkassen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Unbekannte sind in der in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Cocktailbar in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Bar befindet sich in der Dettinger Straße. Nach Angaben der Polizei gelangten die Einbrecher zwischen 1.15 Uhr und 4.20 Uhr durch eine Tür, die sie gewaltsam öffneten, in den Innenraum. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen eine Registrierkasse. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.