Auf dem Postplatz in Kirchheim unter Teck kommt es am Freitagabend zu einem Streit. Ein Mann greift einen 38-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche an.











Ein unbekannter Mann hat offenbar am späten Freitagabend einen 38-Jährigen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mit einer Flasche angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 23.50 Uhr am Postplatz. Der 38-Jährige sei aus nichtigem Anlass mit dem Unbekannten in einen Streit geraten.