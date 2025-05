1 Ein Krankenwagen fuhr die Verletzte in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

79-jährige Radfahrerin stürzt in Kirchheim unter Teck und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Sie war nicht alleine unterwegs.











Eine 79-jährige Radfahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz in Kirchheim unter Teck verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Sie fuhr zusammen mit einem Mann auf ihrem Pedelec im Bereich des Freibads Kirchheim in Richtung Jesinger Straße.