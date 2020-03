5 Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: SDMG/Woelfl

Beim Überholen verliert ein 65-Jähriger auf der A8 bei Kirchheim die Kontrolle über seinen VW und prallt in die Schutzplanke.

Kirchheim/Teck - Ein 65-jähriger Autofahrer und seine 63-jährige Beifahrerin sind bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) am Dienstagmorgen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden gegen 5.15 Uhr in einem VW in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Höhe von Kirchheim überholte der 65-Jährige einen Sattelzug. Beim Einscheren geriet er jedoch auf den Standstreifen, prallte frontal gegen eine Schutzplanke mit Anprallschutz und blieb auf dieser liegen.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Die Polizei beziffert den Sachschaden am Auto mit rund 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Schutzplanke ist noch unklar. Zur Unfallaufnahme musste ein Spur für knapp zwei Stunden gesperrt werden.