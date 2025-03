Kirchheim/Teck: Märzenmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Fine-Dining-Event in Esslingen Hier kommen Sterneküche und Veganismus zusammen

Ernst Schassberger hatte einst sein eigenes Restaurant am Ebnisee und einen Stern. Heute wohnt er in Ostfildern und tut, was in vielen Spitzenlokalen noch verpönt ist: vegan kochen. Das kommt an im Esslinger Küchenstudio Kitchen and Interior, wo seine Koch-Events stattfinden.