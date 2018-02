Kirchheim/Teck Auto fährt in Bach

Von zic 07. Februar 2018 - 21:08 Uhr

Im Glauben, den Rückwärtsgang eingelegt zu haben, wollte ein 19-Jähriger mit seinem Wagen zurücksetzen – und nahm ein unfreiwilliges Bad.





Kirchheim/Teck - Weil er den Rückwärtsgang mit dem ersten Gang verwechselte, hat ein 19-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ein unfreiwilliges Bad genommen. Laut der Polizei hatte der junge Mann in der Bachstraße in Kirchheim-Ötlingen angehalten. Im Glauben, den Rückwärtsgang eingelegt zu haben, wollte er dann mit seinem Wagen zurücksetzen.

Tatsächlich aber war der erste Gang eingelegt, sodass das Auto etwa vier Meter eine vor Kurzem abgeholzte Böschung hinunterfuhr – und seine Fahrt erst in der Lauter beendete. Der 19-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt, an dem BMW, den die Feuerwehr aus dem Wasser holen musste, entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.