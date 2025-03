Feuerwehr in Esslingen im Einsatz Brand von Gartenhütte greift auf Holzstapel und Bäume über – hoher Schaden

In Esslingen ist aus unklaren Gründen in der Nacht zum Dienstag eine Gartenhütte, ein Holzstapel und mehrere Bäume in Brand geraten. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.