Bei zwei Unfällen in Kirchheim und in Nürtingen sind am Sonntagnachmittag ein 51- und ein 53-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden. Beide mussten mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen werden.

Wie die Polizei mitteilt, war in Kirchheim ein 66-Jähriger mit seinem Wohnmobil von einer Parkbucht auf Höhe des Freibades wieder auf die Bundesstraße eingefahren, um seine Fahrt in Richtung Autobahn 8 fortzusetzen. Dabei übersah er offenbar den 51-jährigen Rennradler, der in Richtung Kirchheim unterwegs war. Der Sportler prallte gegen das Wohnmobil und zog sich trotz eines Fahrradhelms schwere Verletzungen zu.

Auch einen 53-jährigen Rennradfahrer in Nürtingen bewahrte das Tragen eines Helms am Sonntagnachmittag nicht vor schwersten Verletzungen. Er war der Polizei zufolge gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung der Neuffener- mit der Steingrabenstraße aus noch ungeklärter Ursache gestürzt, als er auf den separaten Radweg in Richtung Bahnhofstraße fahren wollte. Die Polizei in Nürtingen, 0 70 22/9 22 40, bittet um Zeugenhinweise.