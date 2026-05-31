Kirchheim im Kreis Esslingen: Schwere Kopfverletzung – Mann geht mit Gegenstand auf Personengruppe los

1 Der unbekannte Täter und die Frau flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Kirchheimer Bahnhof. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

In Kirchheim unter Teck greift ein unbekannter Mann eine dreiköpfige Personengruppe an. Ein 38-Jähriger wird schwer am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein unbekannter Mann hat am Sonntag in der Schöllkopfstraße in Kirchheim (Landkreis Esslingen) eine dreiköpfige Personengruppe angegriffen und zwei Menschen verletzt. Gegen 2.30 Uhr traf die Gruppe im Bereich des Treppenaufgangs zur Hahnweidenstraße auf einen bislang unbekannten Mann und eine unbekannte Frau, wie die Polizei mitteilte.