Kirchheim im Kreis Esslingen: Polizei nimmt Drogenhändler fest

1 Die Polizei konnte die Drogen einem mutmaßlichen Dealer zuordnen. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Justin Brosch

Die Polizei findet bei einer Fahrzeugkontrolle in Kirchheim (Kreis Esslingen) 30 Gramm Kokain und andere Drogen. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Haft.











Link kopiert



Ein mutmaßlicher Rauschgifthändler ist von der Polizei am frühen Samstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Kirchheim (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Der polizeibekannte und einschlägig vorbestrafte Beschuldigte befinde sich bereits in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilten.