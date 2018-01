Kirchheim/Teck Holzverschlag brennt nieder

Von ber 01. Januar 2018 - 10:39 Uhr

Die Feuerwehr verhindert am Neujahrsmorgen, dass ein Reihenhaus in Kirchheim ein Raub der Flammen wird. Die Brandursache ist noch unklar.





Kirchheim/Teck - Einen an ein Wohnhaus im Kirchheimer Benzenhofweg angebauten Schuppen konnte die Polizei zwar nicht mehr retten. Dafür verhinderte sie, dass auch das Haus ein Raub der Flammen wurde. Der Brand war der Feuerwehr am Montag um 6.12 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Holzverschlag bereits lichterloh und das Feuer hatte auf die Fassade des Wohnhauses übergegriffen. Die Feuerwehrleute begannen sofort mit den Löscharbeiten, und die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Mit Atemschutz ging die Feuerwehr dann in das Haus und stellte fest, dass sich der Brand im Wohnbereich noch nicht ausgebreitet hatte. Mithilfe von zwei Drehleitern wurden die Hausfassade abgetragen und einzelne Glutnester gelöscht. Um kurz vor 8 Uhr war der Einsatz, bei dem sich ein Feuerwehrmann am Knie verletzte, beendet. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern noch an.