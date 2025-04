1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

In Kirchheim am Neckar brennt am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Gebäude. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.











In den frühen Morgenstunden ist es am Dienstag zu einem Gebäudebrand in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer bei „Garten Munz“ in der Straße Römerhof aus. Zwei Gebäudeteile seien durch den Brand demnach stark beeinträchtigt.