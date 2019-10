1 Die Polizei sucht nach dreisten Dieben, die in Kirchheim am Neckar zugeschlagen haben. Foto: dpa/Patrick Seeger

Dreiste Diebe haben im Kreis Ludwigsburg gleich drei Wohnwagen von einem Firmengelände entwendet. Die Polizei schätzt den Wert der Caravans auf eine fünf- bis sechsstellige Summe.

Kirchheim am Neckar - Reichlich Beute haben Diebe gemacht, die in ein Firmengelände in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen sind. Die Täter stahlen gleich drei Wohnwagen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Unbekannten zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, Zugang zu dem Gelände in der Max-Eyth-Straße verschafft. Um die Wohnwägen vom Gelände fahren zu können, demontierten die Täter zwei Teile des Zauns. Von einem Graben, der das Gelände ebenfalls umgibt, ließen sie sich auch nicht aufhalten. Sie deckten das Hindernis mit Material, das sie von einem benachbarten Firmengelände mitgenommen hatten, ab.

Anschließend zogen sie die Wohnwagen auf ein Feld, koppelten das Diebesgut an Autos und fuhren davon. Laut Polizei beläuft sich der Wert der Caravans der Marken Fendt und Tabbert auf eine fünf- bis sechsstellige Summe.