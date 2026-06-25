Kirchheim am Neckar: Blatt schließt zwei Betonwerke – 30 Mitarbeiter müssen gehen

Ende des Jahres schließen nach über 70 Jahren die Betonwerke in Kirchheim/Neckar und Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg). Blatt-Beton entlässt 30 Mitarbeiter. Das ist der Grund.

Das Neckarufer in Gemmrigheim und Kirchheim/Neckar steht vor Veränderungen: Die beiden Betonwerke, die auf gegenüberliegenden Seiten stehen, werden zum Ende des Jahres geschlossen. Ein entsprechendes Kundenschreiben bestätigt Dietmar Köster, Geschäftsführer von Blatt Beton. Das Familienunternehmen gibt die Standorte nach mehr als 70 Jahren auf, 34 Mitarbeiter sind betroffen – 30 wird gekündigt.

Von einer schwierigen Entscheidung spricht deshalb Köster. „Teilweise sind die Menschen seit mehreren Jahrzehnten hier beschäftigt“, sagt der Geschäftsführer. Der Entscheidungsprozess mit den Gesellschaftern habe deshalb auch etwa anderthalb Jahre gedauert. „Das haben wir uns nicht leicht gemacht“, so Köster.

Aus Sicht des Geschäftsführers ist es für das Unternehmen aber die richtige Entscheidung. Dabei liegt der Hauptgrund gar nicht am Neckar und den Werken dort, sondern am dritten Standort des Familienbetriebs. In Ichenheim im Ortenaukreis betreibt Blatt ein Kieswerk am Rhein. Das Geschäft mit Kies sei weitaus profitabler als mit Beton, sagt Köster.

Wartezeit setzte Firma zu

Umso härter traf es das Unternehmen deshalb, dass man in Ichenheim sehr lange auf eine Genehmigung zur Erweiterung warten musste. Sechs Jahre dauerte es von der Antragstellung bis zur Genehmigung. In der Zwischenzeit konnte man immer weniger Kies aus dem Boden holen, der Vorrat ist erschöpft, die Gewinnung sehr aufwendig.

Die Betonwerke der Firma Blatt am Neckar werden zum Ende des Jahres geschlossen. Foto: Werner Kuhnle

Diese Zeit habe dem Unternehmen geschadet, notwendige Investitionen in die Betonwerke konnten nicht erledigt werden und nun sei die Technik dort so alt, dass der Betrieb jederzeit wegen Ausfällen stillstehen könne. „Teilweise haben wir Maschinen aus den 60er-Jahren“, sagt Köster.

Fehlende Investitionen

Da die Betonwerke ohnehin weniger abwerfen, und es nach der Genehmigung in Ichenheim noch weitere Jahre dauere, bis man wieder Investitionen tätigen könne, wolle man die Betonsparte lieber selbstbestimmt einstellen – als dazu durch Zahlungsunfähigkeit oder technische Probleme gezwungen zu sein.

„Es hat mich nicht vollkommen überrascht“ Sebastian Weipprecht, Vorsitzender des Betriebsrats

30 der 34 Mitarbeiter in Kirchheim und Gemmrigheim erhalten jetzt betriebsbedingte Kündigungen, vier gehen in den Ruhestand. Hart sei das für viele langjährige Mitarbeiter, bestätigt Betriebsratsvorsitzender Sebastian Weipprecht. Er nennt die mit der Geschäftsführung getroffene Regelung zur Abfindung aber fair. Man müsse auch die finanzielle Situation des Unternehmens beachten.

Erwartet hatte Weipprecht die Schließung schon länger: „Es hat mich nicht vollkommen überrascht“, sagt er. Die seit Jahren ausbleibenden Investitionen und die stetig sinkende Mitarbeiterzahl hätten Hinweise gegeben. Die Stimmung im Betrieb sei seit der Bekanntgabe am Montag gedrückt und resigniert: „Wir haben viele Mitarbeiter um die 60, die nun nach Jahrzehnten ohne Job dastehen und sich fragen, wie es für sie weitergeht.“

Wie es mit den Grundstücken, auf denen die Werke noch stehen, weitergeht, ist noch unklar. Laut Köster müssten diese aber nach dem Rückbau der Anlagen unbelastet anders genutzt werden können. Die Geschäftsführung bleibt vorerst in Kirchheim, aber wohl auch nicht langfristig.