Kirchheim am Neckar: Ausgewiesener Altenpfleger – Hoffnung auf Rückkehr ist noch nicht gestorben

Ob Sedia Kijera nach Deutschland zurückkehren kann, ist ungewiss. Derweil baut sich der Kirchheimer eine Existenz in Gambia auf – mit deutscher Unterstützung.

Die Kirchheimer Ortsgruppe der Organisation Seebrücke gibt die Hoffnung nicht auf und unternimmt weiterhin große Anstrengungen, um den gambischen Altenpflegehelfer Sedia Kijera zurück nach Deutschland zu holen. Der hat sich in Gambia mittlerweile eine Existenz aufgebaut – will aber wieder zurück nach Kirchheim am Neckar, in seinen Job und zu seinen Freunden.

Der junge Mann war, um seiner drohenden Abschiebung zuvorzukommen, nach seiner Haftentlassung im Februar 2024 freiwillig in sein Heimatland Gambia zurückgereist – in der Hoffnung, schon bald wieder legal an seinen Arbeitsplatz in einem Kirchheimer Pflegeheim zurückkehren zu dürfen. Dort hatte er sich zuvor als engagierter und zuverlässiger Mitarbeiter bewährt und war von Kollegen wie auch von Bewohnern gleichermaßen geschätzt worden.

Fachkräftemangel bekämpfen

Weil er jedoch vor seiner Ausbildung zum Altenpflegehelfer wegen Rauschgifthandels rechtskräftig verurteilt worden war, sieht das Gesetz eine Rückkehr nach Deutschland regulär erst nach Ablauf von 15 Jahren vor.

Genau hier setzt die Hoffnung Kijeras und seiner Unterstützer aus Kirchheim an: Sie bauen auf eine Ausnahmegenehmigung in Form einer sogenannten Arbeitsduldung, die insbesondere in Branchen mit großem Fachkräftemangel erteilt werden kann. Gerade im Pflegebereich, wo vielerorts händeringend nach Personal gesucht wird, sehen sie gute Argumente für eine frühere Rückkehr.

Kampf gegen Windmühlen

Doch mehrere Anläufe sind seitdem gescheitert. Der Antrag auf eine Arbeitsduldung wurde abgelehnt, ebenso der Widerspruch – die sogenannte Remonstration, wie eine Einwendung im Behördendeutsch genannt wird. Kijera war vor seiner Ausbildung zum Altenpflegehelfer wegen des Handels mit Marihuana straffällig geworden und rechtskräftig verurteilt worden.

Aktuell versuchen seine Kirchheimer Unterstützer, auf dem Klageweg gegen die Ablehnung der Remonstration vorzugehen. „Die Kosten dafür sind mit etwa 500 Euro nicht allzu hoch, und wir zahlen das aus den eingegangenen Spendengeldern“, erklärte Götz Schwarzkopf von der Kirchheimer Ortsgruppe der Hilfsorganisation Seebrücke. Weil auch noch Kosten für Kijeras Abschiebehaft von mehr als 30.000 Euro zuzüglich Zinsen im Raum stehen, wurde zudem ein Antrag auf Stundung des Betrags gestellt.

Aufbau einer kleinen Hühnerfarm

Währenddessen hat sich Kijera in den letzten Monaten in seiner Heimat mit viel Mühe und Unterstützung eine neue Existenz aufgebaut. Dank gespendeter Gelder konnte er eine kleine Hühnerfarm aufziehen. Das dafür notwendige Grundstück hatte er sich schon früher von seinem Ausbildungsgehalt zum Altenpflegehelfer gesichert.

Da der Verkauf von Hühnern und Eiern mal mehr, mal weniger Ertrag bringt, nutzt er das Land inzwischen noch für ein weiteres Vorhaben: Er errichtet dort zusätzliche Räumlichkeiten, die er teilweise vermieten und teilweise seiner Familie als Wohnraum zur Verfügung stellen möchte. Für das notwendige Dach reicht das Geld bisher jedoch nicht, weshalb er auf erneute Hilfe und Spenden aus Deutschland angewiesen ist.

Doch will Kijera überhaupt zurück, wenn er jetzt in Gambia eine Möglichkeit gefunden hat, seine Familie zu ernähren, wozu er sich als ältester Sohn verpflichtet fühlt? „Ja, er will zurück“, sagt Götz Schwarzkopf. Kijera sei es beim Verlassen seines eigenen Landes in erster Linie darauf angekommen, irgendwo im Ausland eine Verdienstmöglichkeit zu finden, um seiner Familie Geld schicken zu können.

Doch dann habe er in Deutschland eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer absolviert. Die Arbeit habe ihm viel Freude gemacht und eine zusätzliche Perspektive geschenkt. In dem Pflegeheim werde er als Arbeitskraft vermisst – und er habe in Kirchheim auch einen Freundeskreis.

Sedia Kijera hat in Gambia eine kleine Hühnerfarm aufgebaut. Foto: privat/Seebrücke Kirchheim

Man werde also nicht aufgeben beim Versuch, ihn zurück nach Deutschland zu holen. „Wir haben verschiedene Einwendungen gegen die juristische Entscheidung, die Arbeitsduldung abzulehnen. Meiner Meinung nach fehlt die Komplettbetrachtung der ganzen Sache und eine richtige Abwägung aller Aspekte in diesem Fall. Denn wir würden ja eine Arbeitskraft in einem wichtigen Beruf gewinnen“, argumentiert Schwarzkopf.

Kijera selbst beschreibt seine Lage so: In Gambia versuche er zwar, sich mit viel Energie eine neue Existenz aufzubauen – doch das sei nicht einfach, die Lage bleibe unbeständig und von Unsicherheit geprägt. „Aber ich bemühe mich. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, irgendwann einmal eine Zukunft in Deutschland zu haben.“