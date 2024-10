Kirchheim am Neckar: 40 Burger Patties aus Imbisswagen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

1 Einbrecher haben einen Imbisswagen verwüstet (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Unbekannte brechen einen Imbisswagen auf und hinterlassen ihn verwüstet. Der Wert des Diebesgutes ist überschaubar, der Schaden dennoch vierstellig.











Zwischen Sonntag 9 Uhr und Montag 10.30 Uhr brachen laut Polizei noch unbekannte Täter in einen Imbisswagen ein, der derzeit auf einem Firmengelände an der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar steht. Die Unbekannten hebelten eine Seitentür des Wagens auf und durchsuchten das Innere. Vermutlich stahlen sie etwa 40 Burger Patties sowie den Inhalt der Trinkgeldkasse. Der Wert des Diebesguts blieb mit rund 50 Euro gering. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen unter 0 71 43 / 89 10 60 oder per Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.