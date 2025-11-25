Kirchenwahl in Württemberg: Stolpern die Reformer über die Ehe für alle?

Existenzielle Themen warten auf Lösungen, doch jetzt überschattet eine Affäre um einen verhinderten Kandidaten den Wahlkampf in der Württembergischen Landeskirche.
Mitgliederverluste, Kirchensteuerausfälle, Pfarrermangel – an Themen von existenzieller Bedeutung fehlt es der Württembergischen Landeskirche nicht. Dennoch könnte die diesjährige Kirchenwahl am 1. Advent (30. November) wieder von einem Thema überschattet werden, das lediglich eine kleine Minderheit direkt betrifft und das in fast allen anderen Gliedkirchen der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) längst abschließend geregelt ist: die „Ehe für alle“.