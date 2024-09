1 Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

An einer Tankstelle in Kirchentellinsfurt bei Tübingen ist am Sonntag Gas ausgetreten. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.











Austretendes Gas an einer Tankstelle in der Kusterdinger Straße in Kirchentellinsfurt hat am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt.