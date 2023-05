Beliebter Pfarrer zweigt Gelder in sechsstelliger Höhe ab

Kirchenskandal in Deißlingen

1 Der Pfarrer wurde im Sommer vergangenen Jahres in der Seelsorgeeinheit Deißlingen/Lauffen verabschiedet. Dann kamen "Unregelmäßigkeiten" ans Licht. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Pfarrer zweigt kirchliche Gelder in sechsstelliger Höhe ab. Bei einer Prüfung durch die Diözese fliegt das Ganze auf. Nun ist der Pfarrer weg und die Sache "kirchenintern" erledigt. Diese Vorgänge erschüttern die katholische Kirchengemeinde Deißlingen und werfen Fragen auf.









Kreis Rottweil - Mit solchen Untersuchungen hat es die Diözese Rottenburg-Stuttgart wohl nicht alle Tage zu tun. Und erst recht nicht eine kleine Kirchengemeinde, die ihren Pfarrer erst im vergangenen Jahr nach 26 Jahren feierlich in Richtung Schweiz verabschiedet und seine vielen Verdienste und das gute Miteinander gewürdigt hat. Nach einer Prüfung der kirchlichen Finanzen kam das böse Erwachen: Der beliebte Pfarrer, so die Erkenntnis, ist "eigenmächtig" mit den ihm anvertrauten Kirchengeldern umgegangen. Dabei ging es wohl auch um Spenden, die letztlich in den Händen des Pfarrers gelandet sind.