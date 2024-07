Kirchenmusikerin aus Kernen hat große Pläne: Eine Anstellung mit Weltruhm wartet

1 Deborah (links) und Mirjam Laetitia Haag musizieren in Kernen gemeinsam. Foto: privat

Mirjam Laetitia Haag ist leidenschaftliche Kirchenmusikerin – und sie liebt Herausforderungen. Beides kann sie jetzt in der Domstadt Naumburg auf hohem Niveau ausleben. Bevor sie geht, steht aber noch ein Ereignis mit ihrer Schwester an.











Mirjam Laetitia Haag liebt Herausforderungen – und sie braucht sie auch. Nur gut also, dass die junge Frau aus Kernen ab Mitte August eine neue Anstellung in Naumburg beginnen wird: In einem aufwendigen Bewerbungsverfahren konnte sie sich durchsetzten und wurde zur Assistenzorganistin an der Hildebrandt-Orgel in der Wenzelskirche in Naumburg ernannt. „Die Hildebrandt-Orgel dort ist weltberühmt, damit ist die Assistenzstelle schon etwas Besonderes und eine große Herausforderung, aber das ist auch genau das, was ich brauche und gesucht habe“, sagt Mirjam Laetitia Haag.