Kirchengemeinde in Filderstadt: Wann bekommt Bonlanden wieder einen Pfarrer?

Die evangelische Kirchengemeinde Bonlanden hat derzeit keinen Pfarrer. Bereits im Februar war bekannt geworden, dass Andreas Arnold, bis dahin geschäftsführender Pfarrer in Bonlanden und Dekan-Stellvertreter im Kirchenbezirk Bernhausen, nach neun Jahren die Filderebene verlässt und neuer Dekan des Kirchenbezirks Crailsheim-Blaufelden wird. Er wurde im Juli in Bonlanden verabschiedet, im September wird er auf seiner neuen Position starten. Im Herbst 2024 hatte sich bereits nach gut acht Jahren die Pfarrerin Tina Arnold – Andreas Arnolds Ehefrau – aus Bonlanden verabschiedet, um Direktorin der evangelischen Missionsschule Unterweissach zu werden. Seither sind die beiden Stellen im Pfarramt Süd (100 Prozent) und im Pfarramt Nord (50 Prozent) vakant.

Die Nachfolge ist offen Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Wie Gunther Seibold, der Dekan im Kirchenbezirk Bernhausen, erklärt, sind die Stellen zur Besetzung ausgeschrieben, „es ist offen, wer kommt“. Auch ein Ehepaar könne sich durchaus wieder bewerben, betont er. Die Sache eile in Bonlanden allerdings nicht, denn in puncto Pfarrhaus gibt es einen Wechsel. Bisher habe die Pfarrperson auf der 100-Prozent-Stelle im Pfarrhaus an der Georgstraße gewohnt, das aber möchte die Kirche laut Gunther Seibold abgeben.

„Es ist nicht mehr zeitgemäß, deswegen wird da keine Pfarrfamilie mehr leben“, sagt er, zumal das Gebäude nicht der Kirche gehöre, sondern dem Staat. Stattdessen soll das zweite Bonländer Pfarrhaus an der Steinstraße hergerichtet werden. Die Renovierung soll voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen sein. „Ich denke, dass eine Stellenbesetzung im Sommer 2026 normal wäre“, sagt der Dekan.

Eine Vertretung gibt es

Die Vertretung hat derweil offiziell Holger Hörnle aus dem evangelischen Pfarramt in Harthausen übernommen. Er fungiert als Koordinator, „die Arbeit, die anfällt, wird verteilt“, erklärt Gunther Seibold. Das Sekretariat in Bonlanden ist ebenfalls besetzt. Weitere Vakanzen gebe es in Filderstadt derzeit nicht, und auch im gesamten Kirchenbezirk Bernhausen, der die Kirchengemeinden in Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern sowie Neuhausen umfasst, sei man derzeit „gut aufgestellt“. Eine freie Stelle wird dieser Tage offiziell nachbesetzt. Nachdem im Dezember 2024 Hans-Peter Krüger, der die Pfarrstelle Echterdingen I innegehabt hatte, in den Ruhestand verabschiedet worden war, wird Daniel Vögele, bisher in Baiersbronn tätig, seinen Dienst am 1. September antreten. Seine Investitur ist für 21. September terminiert.