Kirchengemeinde in Filderstadt: Wann bekommt Bonlanden wieder einen Pfarrer?

Nachdem erst Tina und nun auch Andreas Arnold die evangelische Kirchengemeinde Bonlanden verlassen haben, sind beide Pfarrstellen vakant.
Die evangelische Kirchengemeinde Bonlanden hat derzeit keinen Pfarrer. Bereits im Februar war bekannt geworden, dass Andreas Arnold, bis dahin geschäftsführender Pfarrer in Bonlanden und Dekan-Stellvertreter im Kirchenbezirk Bernhausen, nach neun Jahren die Filderebene verlässt und neuer Dekan des Kirchenbezirks Crailsheim-Blaufelden wird. Er wurde im Juli in Bonlanden verabschiedet, im September wird er auf seiner neuen Position starten. Im Herbst 2024 hatte sich bereits nach gut acht Jahren die Pfarrerin Tina Arnold – Andreas Arnolds Ehefrau – aus Bonlanden verabschiedet, um Direktorin der evangelischen Missionsschule Unterweissach zu werden. Seither sind die beiden Stellen im Pfarramt Süd (100 Prozent) und im Pfarramt Nord (50 Prozent) vakant.