Kirchenfusion in Leonberg: Wenn ein eigener Pfarrer zum Luxusgut wird

Die drei evangelischen Dezernate Leonberg, Böblingen und Herrenberg werden eine große Einheit. Zudem stehen drastische Kürzungen an: Bis zu 28 Prozent der Pfarrstellen fallen weg.
Nicht zu beneiden ist die Synode des evangelischen Kirchenbezirks Leonberg, die sich jetzt konstituiert hat. Die 51 Synodalen unter dem Vorsitz von Dekanin Gabriele Waldbaur und dem wiedergewählten Vorsitzenden Jürgen Vogel werden in den nächsten sechs Jahren ihrer Amtszeit mehrere Beschlüsse fassen müssen, die die seit 1809 geltenden Strukturen im Dekanat Leonberg grundlegend verändern werden.